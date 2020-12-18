Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı
18.12.2020 22:13
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te büyük oranda uyuluyor.
Ülke genelinde 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlek noktalarda polis ekipleri denetim yaptı.
Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Şehirlerde belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve altyapı çalışması yaptı.
Son Dakika TFF: Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını yerine getirmemiştir Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü