Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te büyük oranda uyuluyor.

Ülke genelinde 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlek noktalarda polis ekipleri denetim yaptı.

Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehirlerde belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve altyapı çalışması yaptı.