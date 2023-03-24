Şiddetli bel ağrısı çeken Bakan Süleyman Soylu, tedavisinin ardından istirahate çekilecek - Son Dakika
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Şiddetli bel ağrısı çeken Bakan Süleyman Soylu, tedavisinin ardından istirahate çekilecek

24.03.2023 10:51

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlandı.

ŞİDDETLİ BEL RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE TEDAVİ OLACAK

Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı açıklanan Bakan Soylu'nun bir süre dinleneceği öğrenildi.

PROGRAMINA AĞRI KESİCİLERLE DEVAM ETTİ

Bakan Soylu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ziyaretinde eşlik etmişti. Soylu'nun çalışmaların aksamaması adına yoğun bir şekilde ağrı kesici kullandığı ve ilaçlar sayesinde çalışmalarına devam edebildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli bel ağrısı çeken Bakan Süleyman Soylu, tedavisinin ardından istirahate çekilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli bel ağrısı çeken Bakan Süleyman Soylu, tedavisinin ardından istirahate çekilecek - Son Dakika
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