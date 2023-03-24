Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlandı.
Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı açıklanan Bakan Soylu'nun bir süre dinleneceği öğrenildi.
Bakan Soylu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ziyaretinde eşlik etmişti. Soylu'nun çalışmaların aksamaması adına yoğun bir şekilde ağrı kesici kullandığı ve ilaçlar sayesinde çalışmalarına devam edebildiği aktarıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şiddetli bel ağrısı çeken Bakan Süleyman Soylu, tedavisinin ardından istirahate çekilecek - Son Dakika