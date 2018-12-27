Kahramanmaraş Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü FETÖPDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında askeri öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü FETÖPDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında askeri öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince salı günü Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen Kara Kuvvetleri'nden ihraç astsubay İ.C., istifa etmiş sağlık astsubay M.T. ile askeri öğrencilerin sorumlusu gıda mühendisi S.K. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada incelenmek üzere çok sayıda dijital veriye el konuldu. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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