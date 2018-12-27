Kahramanmaraş Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı
16 dakika önce
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK
içerisindeki kara kuvvetlerine mensup 1 ihraç astsubay, 1 istifa etmiş eski sağlık astsubayı ve 1 gıda mühendisi askeri öğrenci sorumlusu olmak üzere 3 kişiden oluşan hücrelere yönelik operasyonda düzenlendi.
Kahramanmaraş, İstanbul
ve Çanakkale
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan gıda mühendisi-askeri öğrenci sorumlusu S.K, meslekten ihraç edilen astsubay İ.C, istifa eden sağlık astsubayı M.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:59 Kaynak: İHA
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