İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM BİNASI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM BİNASI ÇÖKTÜ

06.02.2023 11:25

Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın acil servisinde ise yaralı depdemzedelere hizmet veriliyor. Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı.

İskenderun ilçesinde farklı noktalarda birçok binanın yıkıldığı, onlarca binada da ağır hasar olduğu bildirildi.

REYHANLI'DA PANSİYON ÇÖKTÜ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise öğrenci pansiyonu olarak kullanılan ancak boş olduğu bildirilen 5 katlı Alice Tesisleri de yıkıldı. Reyhanlı'da toplam 4 binanın yıkıldığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çöken 5 katlı bir binada ise arama kurtarma çalışması yapılıyor. Dörtyol ilçesi Sahil Yolu depremde zarar gördü. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM BİNASI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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