Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu M.K.(30), A.S.(33) ve A.G.(31) gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye 'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep 'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş ve Gaziantep'te DEAŞ mensubu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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