Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500'e çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500'e çıktı

14.04.2023 13:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 500'e yükseldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

"VEFAT EDENLERİN YAKINLARINA ÖDEMELER YAPILDI"

Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Toplam vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına yapılan ödemeler yapıldı. Bunlar miras hukuku şeklinde gerçekleştirildi. 5 bin kişilik vefat eden vatandaşlarımızın tespitiyle ilgili bilgimiz yok fakat o ödemeler de bir yerde bloke durumdadır." dedi.

Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu. Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

KİRA ÖDEMELERİ HAFTAYA BAŞLIYOR

Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar.

Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

"CİMER'E ŞİKAYET EDİN"

Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz. 18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerlar köylere sevk edilecek. Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir. Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var."

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500'e çıktı - Son Dakika
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