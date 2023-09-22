Asrın felaketinde 1000 dolayında kişiye mezar olan Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan ve 1000 dolayında kişiye mezar olan Hatay'daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.

"CENNETTEN BİR KÖŞE" SLOGANIYLA SATILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ın A Bloğu depremde yıkıldı. Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. (47) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

MÜTEAHHİT VE YAPI DENETİM SORUMLUSU DA TUTUKLANMIŞTI

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.