Kahramanmaraş'taki depremlerde ağır yıkımlar yaşayan Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki depremlerde ağır yıkımlar yaşayan Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi

08.02.2023 11:25

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi. Suriye'de yaralananların sayısı ise 4 bin 645'e çıktı.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

REJİM BÖLGELERİNDE 1250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 45 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE DE YÜZLERCE CAN KAYBI VAR

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Sahadaki muhabirlerin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1280 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı

SMO DA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki depremlerde ağır yıkımlar yaşayan Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki depremlerde ağır yıkımlar yaşayan Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi - Son Dakika
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