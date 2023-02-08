Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye çıktı

08.02.2023 17:10
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 35'e yükseldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 35'e yükseldi.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1262 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 285 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1540 kişi öldü, 2 bin 750'den fazla kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye çıktı - Son Dakika

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