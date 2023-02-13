Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı

13.02.2023 18:48
Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin 232 soruşturmada 97 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin 232 soruşturmada 97 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarıyla ilgili harekete geçti.
Başsavcılıklar tarafından 232 olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatılırken, bu kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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