Depremzedelere çadır satan Kerem Kınık'a fedakarlık madalyası mı verilecek? - Son Dakika
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Depremzedelere çadır satan Kerem Kınık'a fedakarlık madalyası mı verilecek?

27.03.2023 11:28

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay, gündeme oturmuştu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık tepkilere yanıt verirken, depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilmesine ilişkin kanun teklifinin hazırlanması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kulislerde Kınık'ın da deprem bölgesinde hizmet veren bir derneğin başkanı olarak madalya alma olasılığı dile getiriliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önceki gün İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARA KATILANLARA NİŞAN VERİLECEK

Elitaş teklifle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Kimlere madalya verileceğine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.

KINIK'A MADALYA VERİLECEK Mİ?

Bu noktada depremin hemen ardından AHBAP Derneğine çadır sattığı ortaya çıkan ve bu nedenle tepkileri üzerine çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın da nişan alıp almayacağı merak konusu oldu.

"MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇMEK OLUR"

Sözcü'ye konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Depremde çadır satanlara mı Devlet Üstün Madalyası takacağız? Skandallar Prensi Kızılay Başkanı madalya mı alacak? İstifa etmeyip gülmeye devam eden Kızılay Başkanı mı madalya sahibi olacak şimdi? Depremin ilk üç gününde enkaz altında kalanları izleyenler mi ödüllendirilecek? Selde insanımızı perişan bırakan yöneticiler madalya mı takacaklar? Bu sadece milletin aklıyla dalga geçmek olur. Acılarımız taze, milletimizin vicdanı daha da derinleşir" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Güncel Depremzedelere çadır satan Kerem Kınık'a fedakarlık madalyası mı verilecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelere çadır satan Kerem Kınık'a fedakarlık madalyası mı verilecek? - Son Dakika
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