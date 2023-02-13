Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili İstanbul'da yakalandı

13.02.2023 09:45
Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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