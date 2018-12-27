Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Merkezli Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Kahramanmaraş Merkezli Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Merkezli Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara kuvvetlerine mensup 1 ihraç astsubay, 1 istifa etmiş eski sağlık astsubayı ve 1 gıda mühendisi askeri öğrenci sorumlusu olmak üzere 3 kişiden oluşan hücrelere yönelik operasyonda düzenlendi.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan gıda mühendisi- askeri öğrenci sorumlusu S.K, meslekten ihraç edilen astsubay İ.C, istafa eden sağlık astsubayı M.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:49 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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