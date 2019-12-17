Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgütün Adalet Bakanlığı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli dört ilde operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş'ta beş, Osmaniye'de iki, Elazığ'da ve Diyarbakır'da birer kişi gözaltına alındı.

Sekizi aktif görevli, biri ihraç edilmiş dokuz kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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