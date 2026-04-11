Kahramanmaraş merkezli fuhuş operasyonu: 20 kişi tutuklandı

11.04.2026 16:44
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda fuhuş ve suç örgütüne yönelik büyük bir çalışma gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı delil ve materyallere de el konuldu.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE GENİŞ ÇAPLI ARAMALAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te belirlenen adreslere 7 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 1 şüpheli de kısa sürede yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli materyal, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

716 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelilerin toplam 716 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda banka hesabı, taşınmaz ve araca el konulurken, operasyonda mağdur olduğu belirlenen 21 kadın da koruma altına alındı.

Adli süreç sonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Operasyon, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
