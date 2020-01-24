Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Osmaniye illerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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