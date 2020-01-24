Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı
6 saat önce
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Osmaniye illerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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