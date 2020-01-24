Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında üç ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.D, O.G, M.H.Ö, S.Y, H.Ö. ve O.L. gözaltına alındı, 438 şişe de sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı Tefeciler mağdurlara işkence yapıp videoya çektiler o görüntüleri diğer borçlulara izlettiler Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var