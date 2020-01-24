Kahramanmaraş merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında üç ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.D, O.G, M.H.Ö, S.Y, H.Ö. ve O.L. gözaltına alındı, 438 şişe de sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.