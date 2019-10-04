Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerde arama yapan ekipler, bir kalaşnikof tüfeği, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek ile silahlara ait 500 fişek ele geçirdi.

Bu arada, kalaşnikof tüfeğin zanlılardan birinin evinin müştemilatında yer alan bakır kazan içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
Kahramanmaraş'ta paraşütçü karayoluna indi Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı Son dakika: Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]