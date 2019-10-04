Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
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Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

27 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 silah ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 silah ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, İzmir, Adana ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
BAKIR KAZANDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerden H.Ç.'nin evinde bakır kazana saklanmış kalaşnikof silah ele geçirildi. Operasyonda kalaşnikof dışında 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 pompalı tüfek, 193 kalaşnikof mermisi, 231 tabanca mermisi, 79 tüfek fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü ile 7 tabanca şarjörü ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.
Diğer illerde yakalanan şüpheliler Kahramanmaraş'a getirildi. 9 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ö.A.'nın hastaneye koltuk değneğiyle gelmesi dikkat çekti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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