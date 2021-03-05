Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

05.03.2021 20:05
Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.T, Y.Ş.T, K.T, M.I. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, Y.Ş.T, K.T, A.D, tutuklandı, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Mart'ta Kahramanmaraş ve Muğla'da düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi 60 kişiye faizli para verip imzalattıkları senet karşılığında icra takibi yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına almış, şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 50 fişek, senet, alacak defteri, belge dokümanları, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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