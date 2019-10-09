Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı başlattı

26 il ve ulusal düzey hizmet gruplarının katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, yangın müdahale uçağı ve helikopter ile destekte sağlandı

KAHRAMANMARAŞ - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı başlattı.

Kahramanmaraş merkezli deprem tatbikatı 9-11 Ekim tarihleri arasında 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine gerçekleştirildi. Tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katıldı. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikatlar düzenlendi.

Tatbikatın ilk gününde, afetin ilk 24 saati canlandırıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi başta olmak üzere kentin birçok noktasında yapılan tatbikatlar gerçeği aratmadı. Senaryo gereği deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatın ikinci günündeyse afet sonrası ilk 72 saat sonrası canlandırılarak, ilk 72 saatte aktif olmayan hizmet gruplarının da tatbikata dahil edilmesi sağlanacak. Tatbikat süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan AYDES kullanıldı.

Depremle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında tespit edilen iyileştirmelerle ilgili çalışmaların yapılacağını söyleyen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, tatbikatın faydalı olduğunu ve toplum içinde farkındalığın oluştuğunu söyledi.

Vali Özkan, "Merkezi düzeydeki birimlerin koordinesiyle inşa edilmiş bir plan ve çok güzel oluşturulmuş bir plan. Bu tip tatbikatlarla artık depremin bir gerçek olduğunu ama depremde en az yöntemler nelerdir bunları bize öğretiyor. Bu tatbikatlar sayesinde depremin risklerini azaltmış oluyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve insanlar depremle ilgili bilinçli hale gelecekler. Dolayısıyla depremin bu risklerini bertaraf edecek bir olay ortaya konulmuş olacak. 26 hizmet grubundaki kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremle ilgili bu tatbikattan eksiğimiz nedir? Bunları öğrenmiş olacağız. Depremle ilgili planlamalarda, tedbirlerde insan olarak üzerimize düşen vazifeler nedir? Bunları tespit etmemiz lazım. Bu tatbikatlar sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında iyileştirmeler nelerdir bunları tespit edip, iyileştirme eylem planlarını yapacağız" diye konuştu.

Tatbikata katılan öğrenciler ise yapılan tatbikatın verimli olduğunu söylediler.