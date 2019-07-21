Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şebekeyi 5 ay boyunca takibe aldı. Çalışmasını tamamlayan jandarma ekipleri harekete geçerek Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, S.K., R.Y., M.M., Ş.Y., M.K., A.B. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 kilo 630 gram esrar, 195 uyuşturucu hap ve kenevir tohumu ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., R.Y., M.M., ve A.B. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:41 Kaynak: DHA
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