Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş merkezli iki ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli iki ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki aydır sürdürdükleri takibin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem K, Mehmet Ç, Hacer C, Senem Ö, Mehmet G. ve Şahin D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mahmut Ö. ve Nazım H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bazılarının, üniversite öğrencilerini uyuşturucu tuzağına düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu kullanan 10 kişi hakkında da işlem yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 04:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]