Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kahramanmaraş merkezli iki ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli iki ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki aydır sürdürdükleri takibin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Operasyonda Adem K, Mahmut Ö, Nazım H, Mehmet Ç, Hacer C, Senem Ö, Mehmet G. ve Şahin D. gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada ekipler, uyuşturucu kullanan 10 kişi hakkında da işlem yaptı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazılarının, üniversite öğrencilerini uyuşturucu tuzağına düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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