Kıbrıs'tan gelen voleybol takımı depreme Adıyaman'da yakalandı! Umutlar hala yüksek - Son Dakika
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Kıbrıs'tan gelen voleybol takımı depreme Adıyaman'da yakalandı! Umutlar hala yüksek

08.02.2023 14:49

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentteki en büyük hasarı alan 140 kişinin bulunduğu otelde enkaz altında KKTC'den gelen, liseli öğrencilerden oluşan voleybol takımının da bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kentteki en büyük yıkım ise 140 kişinin bulunduğu otelde meydana geldi.

VOLEYBOL TAKIMI DA ENKAZ ALTINDA KALDI

Spor müsabakası için KKTC'den Adıyaman'a gelen lise düzeyindeki 35 öğrenciden oluşan voleybol takımının da depremde yıkılan otelde konakladığı öğrenildi. KKTC'den gelen Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, "Şu an gördüğünüz enkazın altındalar. Henüz kendilerine ulaşabilmiş değiliz. Şu an için çocuklarımızın hiçbirine ulaşamadık. İlk gün öğretmen ve çocuklarımızdan 4'üne ulaştık ama diğerleri enkazda, çalışmalar sürüyor." dedi.

Maç için Kıbrıs'tan gelen voleybol takımı, Adıyaman'daki otelin enkazı altında kaldı

SADECE 5 KİŞİ KURTARILABİLDİ

Enkazdaki çalışmaları görüntüleyen NTV muhabiri de son duruma ilişkin "140 kişinin olduğu otelde çalışma sürüyor. İlk aşamada 5 kişi kurtarıldı. Otel tamamen çökmüş durumda. Buradaki çalışmalar KKTC arama kurtarma ekipleri yürütüyor. Gönüllüler, sivil savunma ekipleri de burada. Enkazdakileri çıkarmak için zamanla yarış var. Yollar kilitlenmiş durumda, her yerde ambulans sireni çalıyor. Bölge oldukça soğuk, hipotermi de bir tehdit. Birçok vatandaşın hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Kıbrıs'tan gelen voleybol takımı depreme Adıyaman'da yakalandı! Umutlar hala yüksek - Son Dakika
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