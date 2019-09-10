Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş merkezli yolsuzluk operasyonu
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Kahramanmaraş merkezli yolsuzluk operasyonu

21 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğu 9 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli yolsuzluk operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğu 9 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "İhaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "hazine arazilerinden menfaat sağlamak" iddiasıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğu T.K, T.A, M.T, S.S, K.C, H.G, B.Ö, M.Ş. ve A.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, kamuya ait imara açılmayan hazine arazilerini menfaat sağladıkları kişilere ucuz bedelle sattıkları, usulsüz ihale şartıyla menfaat sağlayarak belediye ve kamu ihalelerini kendi yakınlarına verdikleri iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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