KAHRAMANMARAŞ Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyor

6 saat önce

Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyorKAHRAMANMARAŞ Sevim Şirikçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüsle mücadele kapsamında filtre özelliği olan nonwoven kumaş ile günlük 8 bin maske üretimine başladı.

Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyor

KAHRAMANMARAŞ Sevim Şirikçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüsle mücadele kapsamında filtre özelliği olan nonwoven kumaş ile günlük 8 bin maske üretimine başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, üretilen maskelerin sağlık kuruluşları, belediyeler gibi kurumlara teslim edildiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ile birlikte okula giderek maske üretimini yerinde görüp Okul Müdürü Fahrettin Kerim Üstündağ ile öğretmenlerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, okulun günlük 8 bin maske üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. İzin alan öğrencilerin de maske üretiminde görev aldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hem öğretmenlerimiz, hem usta öğreticilerimiz, hem de izinli olarak gelen öğrencilerimiz burada virüs dolayısıyla ihtiyaç olan maskelerimizi üretiyoruz. Buradaki hem sağlık birimlerimize, hem belediyelerimize, hem de valiliğimizin öngörmüş olduğu yerlere teslim ediyoruz, böylece de virüsten korunmuş oluyoruz. Meslek liselerimizin önemi bu virüs dolayısıyla bir kez daha ortaya çıkmış oldu, adeta birçok meslek lisemiz fabrika gibi çalışmaya başladı, bunlardan bir tanesi de Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz. Buradaki seri üretim neticesinde neredeyse bölgemizdeki önemli bir açığı kapatacak kadar bir kapasiteye sahip. Bununla beraber Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde de dezenfektan malzemesini seri şekilde üretiyoruz."

Okul Müdürü Fahrettin Kerim Üstündağ da, "Okulumuzda koruyucu yüz maskesi üretimi için bakanlığımızdan yapmış olduğumuz talep doğrultusunda gelen ödenekle aldığımız makinemizi kurduk. Üretime başladık ve günlük 8 bin tane maske üretip ihtiyaç olan, talep edilen yerlere teslim ediyoruz" diye konuştu.

Maske üretiminde görev alan usta öğreticilerden Dilek Darı ve öğrencilerden Ayşegül Kılıç da, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan maske üretiminde çalıştıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyor

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:06 Kaynak: DHA

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