Camideki vatandaşlar
Dua edilmesi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar, dua etti, namaz kıldı.
Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.
Kaynak: AA
Mevlit Kandili, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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