Kahramanmaraş, 'Milletlerarası İstiklal ve Ahlak Programı'na hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde "Milletlerarası İstiklal ve Ahlak" programı düzenlenecek.



Kahramanmaraş'ta İstiklal Platformu tarafından Şubat ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan programda insanlığın hali ve muhasebesi, Türkiye'nin manevi ve tarihi mesuliyeti, milletlerarası istiklal ve ahlak sempozyumu, istiklal ve ahlak çalıştayı başlıklı toplantılar düzenlenecek. İstiklal mücadelesinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan programa 100 ülkeden 100 temsilcinin de katılması bekleniyor.



İstiklal Platformu başkanı Haki Demir, programların insanlığın istiklali ve ahlaki anlamda başlangıç olacağını söyleyen Demir, "Yüz yıl sonra tekrar, Kahramanmaraş'ta yapılacak "İstiklal ve Ahlak Programı", inşallah tüm insanlığın istiklalini hedefleyen İstiklal ve Ahlak Hareketi'nin başlangıcı olacaktır. Kahramanmaraş'ın istiklal mücadelesi ile 15 Temmuz'da milletimizin topyekun istiklal mücadelesi, hem muhteva bakımından hem dirayet ve cesaret bakımından hem de kahramanlık ve fedakarlık bakımından aynı mahiyettedir. Tarihi silsilenin takip edilmesi, istiklal ruhunun diri tutulması için önemlidir. Bu sebeple, 12 Şubat 1920 ile 15 Temmuz 2016 aynı ruhun tezahürleridir ve o ruh tekrar harekete geçmiştir. Milletlerarası mahiyet taşıyan 100. yıl programımıza, 100 ülkeden temsilcinin katılımı hedeflenmiştir. Yaptığımız hazırlık çalışmaları neticesinde, 100 ülkeden temsilcinin davetini sağlayacak irtibat ağı kurulmuştur" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ