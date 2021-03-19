KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi binası KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş'ta Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi ve Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılışı yapılan okullara video konferansla bağlantı

Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un Kahramanmaraş 'ta okulları ziyaret etmesi

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