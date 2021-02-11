KAHRAMANMARAŞ Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk

11.02.2021 01:28
KAHRAMANMARAŞ Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk

Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculukKAHRAMANMARAŞ'ta bebek ve çocukların da olduğu 6 kişinin bir motosikletle yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk

KAHRAMANMARAŞ'ta bebek ve çocukların da olduğu 6 kişinin bir motosikletle yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda 1'i bebek, 2'si çocuk ve 2'si kadın 6 kişinin bulunduğu motosiklet şehir merkezine doğru giderken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar motosiklet sürücüsünün dizlerine otururken, arkada bulunan 2 kadından 1'inin de kucağında bebek taşıdığı görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

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