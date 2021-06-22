Kahramanmaraş Narlıovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinde Tapu Dağıtım Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTapu dağıtım törenine Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, DSİ Genel Müdür Yardımcımız Faruk Fıratoğlu, Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katılım sağladı. Proje kapsamında 31 bin 572 hektar alanda ve 22 mahallede çalışma yapılmakta olup 12 mahallede ve 10 980 hektar alanda tescil işlemleri tamamlandı. 10 mahallede ve 20 bin 592 hektar alanda yılsonuna kadar tescil işlemlerinin bitmesi hedefleniyor. Ayrıca 500 km tarla içi yol yapılacak olup 220 km tarla içi yol tamamlanmış, ayrıca farklı ebatlarda 55 adet betonarme menfez yapımına başlandı.