Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı - Son Dakika

Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı

6 saat önce

Öğrenciler Mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'Bahar' yazdıKAHRAMANMARAŞ'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı.

Öğrenciler Mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da Mehmetçiklere destek geldi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 800 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun bahçesinde toplandı. İlk olarak Fetih Suresi'nin okunduğu programda öğrencilerin bir bölümü bedenleriyle 'Bahar' yazarken, diğerleri de Türk bayrağı ile etrafını çevirdi. Komando marşının da okunduğu programda konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Türk askerinin hem sınır güvenliğini hem de mazlumları korumak adına Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.

Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı

Bahar Kalkanı Harekatı, Kahramanmaraş, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı
Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:35:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]