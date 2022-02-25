KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu

25.02.2022 22:30

Öğrenciler tarafından yapılan "Sıfır Atık Kütüphanesi" Atık malzemelerden imal edilen kitaplık ve masalar Öğrencilerin kütüphanede kitap okuması Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile röportaj Resim bölümü öğrencisi Beyza Bal ile röportaj Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler...

Öğrenciler tarafından yapılan "Sıfır Atık Kütüphanesi"

Atık malzemelerden imal edilen kitaplık ve masalar

Öğrencilerin kütüphanede kitap okuması

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile röportaj

Resim bölümü öğrencisi Beyza Bal ile röportaj Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler tarafından atıl malzemeler kullanılarak 2 okulda "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" yapıldı.

Kanuni Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıl malzemelerden kütüphane oluşturmaya karar verdi.

Gönüllü olarak projede yer alan öğretmen ve öğrenciler, topladıkları araç lastiği, bisiklet zinciri, tahta kasa ile eski kullanılmayan koltuk ve masalardan "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde okullarına kütüphaneyi kazandıran öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Projeye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Gökşen, "Buradaki geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen raflarımızdaki kitapları çocuklarımız mutlaka okuyacaklardır. Emeği geçenlerin ellerine sağlık diyorum. Okuyacak olan öğrencilerimizin okuyan öğrencilerimizin de gözlerine sağlık diyorum. Bu tür faaliyetler ilçemizde devam edecektir. Önemli olan buraları açmak değil, açtığımız gibi korumak koruduktan sonra da çocuklarımızın hizmetine sunmak. İnşallah çocuklarımız bunlardan en güzel şekilde yararlanacaktır diyorum." dedi.

Öğrencilerden Beyza Bal da kütüphanenin yapılışında arkadaşlarının boyama, çizim gibi işler yaptığını belirtti.

Öğretmenlerinin kendilerine böyle bir proje sunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bal, "Tahta sebze kasaları kestik, boyadık, çizdik. 1 ay sürdü. Hatta belki daha fazla sürdü. Herkes kendi el emeğini gösterdi bayağı emek veren bir şey oldu. Sonucunu böyle olacağını kimse beklemiyordu ama bence çok güzel oldu rengarenk bir kütüphanemiz oldu." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu
KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu
KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu

YORUMLAR
500
ERDOĞAN ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ EĞİTİM SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ TEKLİFE VE TENKİDE AÇIĞIZ ERDOĞAN ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ EĞİTİM SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ TEKLİFE VE TENKİDE AÇIĞIZ Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu

Kahramanmaraş, geri dönüşüm, Onikişubat, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 22:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement