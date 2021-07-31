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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç, orman yangınlarını önlemeye yönelik çağrıda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç, orman yangınlarını önlemeye yönelik çağrıda bulundu Açıklaması

31.07.2021 14:14
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç, orman yangınlarını önlemeye yönelik çağrıda bulundu Açıklaması, System.String[]

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Koç, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alibeyçağıllı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Koç, yangınların kontrol altına alınmasında erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

Kırıkhan'daki yangını da erken müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına almayı başardıklarını belirten Koç, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını isteyen Koç, "Temmuz, ağustos hatta eylül aylarında rüzgarın ve sıcaklığın artması söz konusu olunca vatandaşımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Birçok ilimizde ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Bunun amacı; sadece yeşilimizi, ormanımızı ve doğamızı korumak. Vatandaşımız biraz daha bu konuda duyarlı olursa iyi olur." dedi.

Koç, vatandaşları ormanlık alanlara yakın yerlerde ateş veya anız yakmamaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç, orman yangınlarını önlemeye yönelik çağrıda bulundu Açıklaması

Kahramanmaraş, Mustafa Koç, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç, orman yangınlarını önlemeye yönelik çağrıda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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