Kahramanmaraş oto teybinin arkasında yeşil reçeteli 2 bin 480 hap çıktı - Son Dakika

Oto teybinin arkasında yeşil reçeteli 2 bin 480 hap çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, otomobilin teyp kısmının arkasındaki gizli bölmede yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 2 bin 480 hap ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre uyuşturucu etkisi bulunan ve 'sentetik ecza' olarak bilinen haplardan getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen otomobil, dün akşam saatlerinde Narlı Kavşağı'nda durduruldu. Ekipler, araçta ve içerisindeki Suriye uyruklu iki kişinin üst aramasına herhangi bir suç unsuruna rastlayamadı. Bu sırada askerlerden biri, aracın göğsündeki teybin olduğu bölmede oynama olduğunu fark etti. Hemen teybi söken ekipler, arkadaki gizli bölmede 2 bin 480 hap ele geçirdi. Uyuşturucu etkisi bulunan ve yeşil reçete ile alınan haplara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.