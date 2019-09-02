Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı
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Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı

2 saat önce

Otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı 2)CENAZELER MORGA KONULDUKahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve...

Otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı

2)CENAZELER MORGA KONULDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
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