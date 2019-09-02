Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı
2 saat önce
Otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı 2)CENAZELER MORGA KONULDUKahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve...
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
Otomobil dereye devrildi 3 ölü, 5 yaralı
2)CENAZELER MORGA KONULDU
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.
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