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KAHRAMANMARAŞ Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı

7 dakika önce

Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerden aksesuar çalan Burak Ö. (25), polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerden aksesuar çalan Burak Ö. (25), polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kent merkezinde son günlerde park halindeki 5 ayrı otomobilde hırsızlık meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede 5 otomobilden hırsızlığı Burak Ö.'nün yaptığını belirledi. Aynı zamanda sabıkalı olan Burak Ö., polis tarafından otomobillerden çaldığı 3 oto teybi, anfi, bufır ve mont ile yakalanarak gözaltına alındı. Burak Ö., sorgusunda 5 otomobilden hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Burak Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:42 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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