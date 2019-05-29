KAHRAMANMARAŞ Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı
7 dakika önce
Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerden aksesuar çalan Burak Ö. (25), polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:42 Kaynak: DHA
Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerden aksesuar çalan Burak Ö. (25), polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kent merkezinde son günlerde park halindeki 5 ayrı otomobilde hırsızlık meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede 5 otomobilden hırsızlığı Burak Ö.'nün yaptığını belirledi. Aynı zamanda sabıkalı olan Burak Ö., polis tarafından otomobillerden çaldığı 3 oto teybi, anfi, bufır ve mont ile yakalanarak gözaltına alındı. Burak Ö., sorgusunda 5 otomobilden hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Burak Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.
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