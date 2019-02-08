Kahramanmaraş Oyuncu Necmi Yapıcı ve Eşi, Evlilik Yıl Dönümünü Baltayla Dondurma Keserek Kutladı

Oyuncu Necmi Yapıcı ve eşi, evlilik yıl dönümünü baltayla dondurma keserek kutladıKahramanmaraş'a bir tiyatro gösterisi için gelen ünlü oyuncular Necmi Yapıcı ile eşi Nihan Durukan Yapıcı evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü baltayla Maraş Dondurması keserek kutladı.

Oyuncu Necmi Yapıcı ve eşi, evlilik yıl dönümünü baltayla dondurma keserek kutladı



Kahramanmaraş'a bir tiyatro gösterisi için gelen ünlü oyuncular Necmi Yapıcı ile eşi Nihan Durukan Yapıcı evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü baltayla Maraş Dondurması keserek kutladı.



Oyuncu Necmi Yapıcı, kendisi gibi oyuncu olan eşi Nihan Durukan Yapıcı, birlikte sergiledikleri tiyatro oyununu kentteki bir okulda sahneledi. Kahramanmaraş'a gelmeden önce sosyal medya hesabından video ile 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olacaklarını duyuran Necmi Yapıcı'ya eşi Nihan Durukan Yapıcı'nın 5 Şubat'ın evlilik yıl dönümü olduğunu hatırlatması üzerine Necmi Yapıcı, 'Ne yapalım oyun var. Çıkışta Maraş Dondurması yemeye götüreyim' seni dedi.



Bu videoyu izleyen Kahramanmaraş'ın ünlü dondurmacılarından Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ünlü çifti Kervanhan tesislerine davet etti.



SÜRPRİZ PASTA İLE KUTLADILAR



Yapıcı çifti masada otururken çalışanlar üzerinde Necmi Yapıcı ile Nihan Durukan Yapıcı'nın fotoğraflarının yer aldığı bir pastayı getirdi. Sürpriz karşısında şaşıran Necmi Yapıcı, Sami Kervancıoğlu'na teşekkür ettikten sonra eşiyle birlikte pastayı kesti. Necmi Yapıcı, pastayı keserken, evliliklerinin 7inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek eşine sarıldı. Çift, pastayı kestikten sonra önce dilek tuttu, ardından da mumları üfledi.



ÇENGELE ASILI DONDURMAYI KESTİLER



Pastanın ardından Sami Kervancıoğlu, masanın yanına çengele asılı Maraş Dondurması'nı getirdi. Yapıcı çifti, dondurmayı görünce şaşkınlığını gizleyemezken Sami Kervancıoğlu, elindeki baltayla dondurmayı keserek Yapıcı çiftine de nasıl keseceklerini gösterdi. Daha sonra Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı, baltayı alıp önce elleriyle 7 işareti yaparak dondurmanın önünde poz verdi, ardından da sırasıyla dondurmayı kesti. Sami Kervancıoğlu, Yapıcı çiftinin evlilik yıldönümünü kutlayıp çifte elleriyle dondurma yedirdi.



'YIL DÖNÜMÜNÜN DONDURMAYLA NASIL KUTLANACAĞINI ÖĞRETTİ'



Evlilik yıl dönümlerini dondurma keserek kutlayan Necmi Yapıcı, dondurmanın kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek Sami Kervancıoğlu'na teşekkür etti. Nihan Durukan Yapıcı ise böyle bir evlilik yıl dönümü hayal etmediklerini belirterek, Çok harika. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Harika bir dondurma, yediğim en lezzetli dondurma dedi.

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