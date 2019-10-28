Son Dakika Haberleri: (KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)Çırak olarak başladığı işte şimdi Kanada'ya ihracat yapıyor
Son Dakika Ekonomi (KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)Çırak olarak başladığı işte şimdi Kanada'ya ihracat yapıyor

(KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)Çırak olarak başladığı işte şimdi Kanada'ya ihracat yapıyor

32 dakika önce

(KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)Çırak olarak başladığı işte şimdi Kanada'ya ihracat yapıyor Çırak olarak başladığı işinde 125 kişiye istihdam sağlayan Kurtuluş İmer, ürettiği takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fes ve Yemen'e gönderiyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çırak olarak başladığı işinde...

(KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)Çırak olarak başladığı işte şimdi Kanada'ya ihracat yapıyor

Çırak olarak başladığı işinde 125 kişiye istihdam sağlayan Kurtuluş İmer, ürettiği takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fes ve Yemen'e gönderiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çırak olarak başladığı işinde 125 kişiye istihdam sağlayan Kurtuluş İmer, ürettiği takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fes ve Yemen'e gönderiyor

Kurtuluş İmer (40), 10 yaşındayken çırak olarak başladığı tekstil sektöründe kalfalık ve ustalığının ardından 2009 yılında kendi işletmesini kurdu. Takım elbise üretimi yapılan tesiste 125 kişiyi istihdam ettiğini belirten İmer, ihracata da başladıklarını söyledi.

Takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fas ve Yemen'e ihraç ettiğini vurgulayan İmer, "1989 yılında ilkokulu bitirip bu mesleğe başladım. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından 2009 yılında kendi iş yerimizi açtık. Bir merdiven altı olarak başladık ve şuanda 125 kişiye ekmek verebiliyoruz. İşimizi genişletip büyütmeyi düşünüyoruz. Günde yaklaşık 450 adet elbise üretiyoruz" dedi.

(KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)Çırak olarak başladığı işte şimdi Kanada'ya ihracat yapıyor

Kahramanmaraş, İhracat, Kanada, Yemen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
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