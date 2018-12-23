Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Park Halindeki Otomobilde Yangın

Kahramanmaraş Park Halindeki Otomobilde Yangın

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken birden alev aldı. Kısa sürede büyüyerek tüm otomobili saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:29 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kahramanmaraş, Güncel
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