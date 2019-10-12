Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya

Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya

1 saat önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran bir kampanya daha başlattı.

Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya, System.String[]

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran bir kampanya daha başlattı.


Piazza, ziyaretçilerinin aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL'lik alışverişe, 30 TL yüklü "ParamClassic Kart" hediye ediyor. Ekstra avantaj sağlayan Param Classic Kart kampanyası stoklarla sınırlı.


Kampanyadan faydalanmak isteyenler, aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurduklarında, içinde 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını danışma biriminden anında teslim alabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor
Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:53:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]