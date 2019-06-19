Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde" 23.00'e kadar açık
2 saat önce
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "Yılın En Uzun Günü" için mesai saatini de uzatıp, kapılarını gece 23.00'e kadar açık tutacak.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "Yılın En Uzun Günü" için mesai saatini de uzatıp, kapılarını gece 23.00'e kadar açık tutacak.
Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasının yanı sıra başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden etkinliklere sahne olan Piazza, ziyaretçilerinin en uzun günde alışveriş keyfini de uzatabilmeleri için 21 Haziran Cuma günü 22.00 olan kapanış saatini 23.00 olarak güncelledi. - KAHRAMANMARAŞ
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