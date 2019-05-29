Kahramanmaraş Piazza, Ramazan'da harcadıkça kazandırıyor

Bayram ihtiyaçları ve yıl sonu mezuniyet törenleri için alışverişe çıkan Kahramanmaraşlılar, Piazza'da harcadıkça kazanma fırsatı buluyor.

Bayram ihtiyaçları ve yıl sonu mezuniyet törenleri için alışverişe çıkan Kahramanmaraşlılar, Piazza'da harcadıkça kazanma fırsatı buluyor.



10 Mayıs'ta başlayan ve Ramazan boyunca alışveriş yapanlara ekstra avantaj sunan Param Classic Kart kampanyasıyla, ziyaretçilerine kafe ve restoranlarda kullanabilecekleri 30 TL yüklü Paramcart hediye ediliyor.



Kampanyadan faydalanmak isteyenler, aynı gün içinde yaptıkları 300 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurduklarında, içinde 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını anında teslim alabiliyorlar.



Her ziyaretçinin aynı gün içinde bir kez faydalanma hakkının bulunduğu kampanya, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Hem ihtiyaçlarını gideren hem de hediye kazanan Kahramanmaraşlılar, kartlarında bulunan 30 TL'yi yine AVM içinde bulunan anlaşmalı restoran ve kafelerde anında kullanabildikleri gibi 31 Aralık 2019 tarihine kadar da değerlendirebilecekler. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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