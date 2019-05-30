KAHRAMANMARAŞ Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:27 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)
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