Kahramanmaraş Polisi Valizlere Gizlenmiş 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirdi

Kahramanmaraş'ta bir otomobile düzenlenen operasyonda 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir otomobile düzenlenen operasyonda 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır-Adıyaman güzergahından gelen ve Pazarcık ilçe girişinde buluşan iki otomobile operasyon yaptı. Uyuşturucu alışverişi sırasında operasyonun düğmesine basan polis ekipleri, 2 adet valiz içinde 15 paket halinde 15 kilogram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 80 bin TL para ele geçirdi. Operasyonda Musa Ç. (27), Hayrettin A. (24) ve Mahmut Ç. (27) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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