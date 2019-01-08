Kahramanmaraş Sağanak Nedeniyle Duvar Yıkıldı, Otomobil Evin Bahçesine Devrildi
59 dakika önce
Sağanak nedeniyle duvar yıkıldı, otomobil evin bahçesine devrildiKahramanmaraş'ta, sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobil ise kayan toprak ile beraber evin bahçesine devrildi.
Sağanak nedeniyle duvar yıkıldı, otomobil evin bahçesine devrildi Kahramanmaraş
'ta, sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobil ise kayan toprak ile beraber evin bahçesine devrildi.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Bir evin istinat duvarı, aşırı yağışa dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında duvarın önünde park halinde bulunan otomobil ise kayan toprakla evin bahçesine devrildi.
Duvarın çöküp, otomobilin hurdaya döndüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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