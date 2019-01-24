Kahramanmaraş Sahte Altın Satmak İsterken Yakalandı
49 dakika önce
Kahramanmaraş'ta Mehmet Değirmenci (34), kuyumcuda satmak istediği altın kolyenin sahte olduğu anlaşılınca polis tarafından gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta Mehmet Değirmenci (34), kuyumcuda satmak istediği altın kolyenin sahte olduğu anlaşılınca polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Değirmeci girdiği kuyumcuda yanındaki 9.25 gram ağırlığındaki altın kolyeyi satmak istediğini söyledi. İşyeri çalışanı yaptığı incelemede kolyenin sahte olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek Mehmet Değirmenci'yi gözaltına alan polis yaptığı kimlik sorgusunda Değirmenci'nin daha öncede sahte altın satmaya teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı.
2 GÜN ÖNCE SAHTE BİLEKLE DOLANDIRDILAR
İşyeri sahibi Mehmet Gül
, Değirmenci'nin altın diye satmak istediği ürünün gümüş olduğunu ve yaldızla kaplandığını belirtirken, 2 gün önce başka birinin aynı şekilde yapılmış bileklik getirdiğini ancak o an yoğunluktan dolayı sahte olduğunu anlayamayıp altın değerindeki parayı dolandırıcıya ödediklerini söyledi.
Mehmet Gül'ün şikayeti üzerine polis, salı günü sahte bileklik vererek bin 600 lira dolandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: DHA
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