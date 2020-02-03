Kahramanmaraş şalvar güreşi'nde dünya şampiyonu türkiye oldu - Son Dakika

Şalvar Güreşi'nde dünya şampiyonu Türkiye oldu

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda şampiyon 175 puanla Türkiye oldu. Türkiye'nin güreşçileri 8 sıkletin 5'inde birinci olarak dünya şampiyonluğu kemeri taktı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etno spor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada final güreşleri öncesinde seremoni yapıldı. Seremoni sonunda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya; Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur tarafından Kırgızistan'dan getirtilen eski dönemlerde devlet yöneticilerinin giydiği 'Çapan' ismi verilen giysiler giydirildi.

Seremoni sonrasında ise final ve üçüncülük güreşlerine geçildi. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 kilo ve ağır sıklet olmak üzere 8 ayrı sıklette yapılan şampiyonanın final müsabakaları yapıldı. Büyük heyecana sahne olan finallerin son müsabakası ise İsmail Balaban ve Ömer Yavuz arasında oynandı. Ağır sıklette mindere çıkan güreşçiler, dünya şampiyonu olmak için büyük bir mücadele verdi. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda İsmail Balaban rakibi yenerek ağır sıklette dünya şampiyonu oldu.

TÜRKİYE, 5 KEMER KAZANDI

Final müsabakalarının tamamlanmasıyla Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu 175 puanla Türkiye olurken, ikinci 120 puanla Rusya, üçüncü ise 108 puanla İran oldu. Türkiye, şampiyonadan 5 dünya şampiyonluğu kemeriyle ayrılırken, 4 ikincilik 2 de üçüncülük elde etti. Şampiyonların kemerleri ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.

GÜNGÖR: HER YIL GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRME ARZUSUNDAYIZ

Törenin ardından bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Şehrimizin önemli spor alanlarından biri şalvar güreşi. 17 yıldan bu yana da Kahramanmaraş'ta yapılan bir turnuva ama bu sene biraz farklılaştırdık hem Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde hem de 100'üncü yıl kapsamında yapılmasıyla çok daha anlamlı oldu. Ayrıca da bu sene dünya şampiyonası olarak genişlettik 42 ülkeden 300'e yakın sporcu buraya katıldı. İnşallah her yıl daha geniş bir katılımla geliştirerek devam ettirme arzusundayız. Şalvar güreşi Edirne'de Kırkpınar neyse bu bölgede de şalvar güreşi bizim için aynıdır" diye konuştu.

KAZANCI: KAHRAMANMARAŞ'TA KALMAYIP 42 ÜLKEDE AYNI KURALLARLA OYNANDIĞINI HERKESE GÖSTERDİK

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı ise, şampiyona boyunca tribünlerin ve minder çevresinin hiç boş kalmadığını, bunun da kendilerini çok mutlu etiğini belirtti. Seyir zevki yüksek olan müsabakalara şahitlik ettiklerini ifade eden Kazancı, şunları söyledi: "Buradaki esas olan olayımız, bize ait olan bu değerin, Kahramanmaraş'a ait olan bu güzel sporun bugün 42 tane ülkeden yaklaşık 300 tane sporcunun katılımıyla, sadece Kahramanmaraş'ta kalmayıp 42 ülkede aynı kurallar çerçevesinde oynandığını bir nevi herkese göstermiş olduk. Bundan dolayı bütün sporcularımıza, hocalarımıza ve bu organizasyona vesile olan sayın Şahin Hopur başta olmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize ve Cumhurbaşkanlığı külliyemize çok teşekkür ediyorum. Bizler; Dünya Etnopor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bize ait olan bu değerlerin, bu sporların unutulmaması için, gün yüzüne çıkması, sadece Kahramanmaraş'ta değil tüm Türkiye'ye hatta dünya sathına yayılması için bugün olduğu gibi bundan sonra var gücümüzle gayret edeceğiz."

İSMAİL BALABAN: ŞAMPİYONLUĞUMU TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDİYORUM

Şampiyonanın son güreşinde ağır sıklet şampiyonu olan İsmail Balaban, "Kısa şalvar güreşinde ilk defa dünya şampiyonası yapıldı ve 42 ülkeden sporcu katıldı. İlk yapılan dünya şampiyonasında birincilik bana nasip oldu, ülkemi temsil ederek burada birinci oldum. Bunun için çok mutlu oldum ve birinciliğimi tüm sevenlerime ve Türkiye'ye armağan ediyorum. Finale kalan müsabakalarımda hep yurtdışından sporcularla karşılaştım ve finale zorlu müsabakalar yaparak geldim. Yine finaldeki rakibimde Türkiye'deki arkadaşımdı. O da aynı şekilde zorlu müsabakalar yaparak finale kadar geldi. ben onu da tebrik ediyorum çok başaralı bir arkadaşımız. Kıran kırana bir müsabaka oldu finalde İllaki biri kazanacak iri kaybedecekti. Kazandığım için mutluyum ama finaldeki arkadaşımı da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

DERECE GİREN SPORCULAR

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde dreceyse giren sporcular ve ülkeler şunlar:

55 KİLO

1) Ahmet Çınar (Türkiye)

2) Muhmmed Tasdelen (Almanya)

3) Bahri Söyler (Türkiye)

60 KİLO

1) Mintul Laev (Rusya)

2) Ali Gürsoy (Türkiye)

3) İsmail Tuluev (Rusya)

65 KİLO

1) Rahman Rahimpoor (İran)

2) Mujlim Mektihanov (Rusya)

3) Adem Dzhembulatov (Rusy)

70 KİLO

1) Ertuğrul Kahveci (Türkiye)

2) Rıza Mucthader (İran)

3) Shamil Akmedov (Rusya)

75 KİLO

1) Hasan Kaya (Türkiye)

2) Esat Ardıç (Türkiye)

3) Hamid Elahyan (İran)

80 KİLO

1) Nuri Temur (Türkiye)

2) Adam Khasiev (Rusya)

3) Ali Reza Keshavarz (İran)

90 KİLO

1) Akbar Sobranimimch (İran)

2) Sezai Arslan (Türkiye)

3) Atilla Kaan Aydın(Türkiye)

AĞIR SIKLET

1) İsmail Balaban (Türkiye)

2) Ömer Yavuz (Türkiye)

3) Adam Daulbekov (Rusya)